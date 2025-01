Coni: nuove aree di responsabilità e squadra formativa. Nomi e incarichi

Vacanze natalizie di grande lavoro per il Comitato Regionale del CONI Calabria. Dopo un 2024 vissuto tutto d’un fiato con un impatto da record sul mondo dello sport calabrese, il CONI Calabria è già al lavoro per un 2025 ancor più importante, soprattutto in ambito formativo. Nei giorni scorsi, infatti, si è riunito il Comitato Tecnico-Scientifico della Scuola Regionale dello Sport. Ad aprire i lavori l’attivissimo Presidente Condipodero che, dopo aver ringraziato tutti per l’anno appena concluso, ha sottolineato come “soddisfare le necessità e i bisogni del mondo sportivo calabrese debba essere la priorità anche per il 2025”.

Proprio su questa linea il Direttore Scientifico della Scuola, Demetrio Albino, richiamando il grande successo delle ultime due iniziative formative (il corso di alta formazione in Psicologia dello Sport, organizzato con Ordine Psicologi Calabria, e il corso sulla Riforma dello Sport, organizzato in collaborazione con Uni Mediterranea CdL Scienze motorie e diritto sportivo), ha illustrato le nuove linee programmatiche della SRdS.

Nuove aree di responsabilità e squadra formativa

Durante l’incontro sono stati comunicati anche i responsabili delle varie tematiche della Scuola coordinata dal professore Albino:

L’area giuridico-sportiva sarà curata dalla professoressa Angela Busacca (coordinatrice del corso di laurea di Scienze Motorie dell’ Università Mediterranea ).

sarà curata dalla professoressa (coordinatrice del corso di laurea di Scienze Motorie dell’ ). L’area inerente alla metodologia dell’insegnamento sarà responsabilità delle professoresse Valentina Colella (presidente della VI Zona della FIV) e Katia Romeo (Formatore Nazionale della FIP).

sarà responsabilità delle professoresse (presidente della VI Zona della FIV) e (Formatore Nazionale della FIP). La metodologia dell’allenamento sarà guidata da Francesca Stancati (Allenatrice PRO Uefa A).

sarà guidata da (Allenatrice PRO Uefa A). Per il marketing è stato scelto il giornalista Maurizio Insardà , mentre per l’area gestionale opererà la manager olimpica Rosalba Giordano .

è stato scelto il giornalista , mentre per l’area opererà la manager olimpica . La comunicazione sarà affidata a Luca Laganà (già responsabile comunicazione del CONI Calabria).

Nell’area medico scientifica spazio a Bianca Zupi, che guiderà i progetti di ricerca, mentre per la medicina sportiva ci sarà il dott. Gino Mancuso e per l’area psicologica il dott. Rocco Chizzoniti.

Per quella sociologica, invece, ci sarà il garante per i diritti dei minori, Antonio Marziale.

Una squadra di altissimo livello pronta a mettersi, nuovamente, al servizio dello sport calabrese.

Grande è la soddisfazione espressa dal Presidente Condipodero, che si dice “certo di aver messo insieme le migliori risorse che la nostra terra ha da offrire. Il CONI vuole continuare ad essere un punto di riferimento sul territorio e, soprattutto, vuole essere sempre di più uno strumento qualitativo importantissimo al servizio dello sport calabrese“.