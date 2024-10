CONI Point Reggio Calabria: entusiasmo, intraprendenza e tanto sport per la XV edizione della GNS

Il CONI Point di Reggio Calabria, attraverso l’entusiasmo del Delegato Provinciale Marisa Lanucara e di tutta la squadra del CONI di Reggio Calabria si appresta a vivere la meravigliosa esperienza sportiva della XV edizione della Giornata Nazionale dello Sport, domenica 3 Giugno 2018, movimentando l’intero contesto metropolitano di Reggio Calabria.

La GNS, aperta a tutti, si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale dal 2003 ad oggi, coinvolgendo le diverse discipline sportive aderenti, garantendo una domenica di sano sport e divertimento per tutti gli appassionati.

Una giornata unica nel suo genere che vedrà gli sportivi difendere quei valori legati alla sostenibilità ambientale, al rispetto per la natura e alla valorizzazione della stessa, tenendo conto delle istanze declinate dal CIO attraverso l’Agenda 2020.

Il CONI, gli Enti Locali e tutte le discipline sportive coinvolte promuoveranno anche in questa occasione la funzione educatrice dello sport, fondamentale in termini di crescita, per l’arricchimento dell’individuo.

All’evento parteciperanno oltre 25 discipline sportive tra Federazioni ed Enti di promozione. In questa edizione saranno presenti, altresì, il Comitato Italiano Paraolimpico, la Federazione Medico Sportiva Italiana, gli alunni del Liceo Scientifico Sportivo “A. Volta”, le Associazioni di volontariato AIL e AVIS. Nella piccola rotonda del Lungomare verranno ospitati i meravigliosi falchi di Giuseppe Chiovaro.

Logisticamente sarà il kilometro più bello d’Italia ad ospitare gli sportivi reggini, con l’inizio della sfilata prevista intorno alle ore 10:00 presso la Rosa dei Venti sul Lungomare Falcomatà; presso l’Arena dello stretto Alessandra Giulivo aprirà la presentazione della giornata con l’inizio delle attività sportive. La conclusione della GNS è prevista intorno alle ore 20:00.

Novità di quest’anno sarà la presenza delle Forze dell’Ordine; hanno aderito, infatti, alla Giornata dello sport la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco che alimenteranno il prestigio della manifestazione con una serie di attività che intratterranno e divertiranno tutti i partecipanti.

Il Presidente Regionale del CONI Maurizio Condipodero invita la cittadinanza tutta a prendere parte alla manifestazione sportiva ricordando che domenica 3 Giugno sarà un’importantissima vetrina sportiva a cui tutti potranno partecipare attivamente.

Oltre la Città di Reggio Calabria si celebreranno a livello metropolitano le Giornate Nazionali dello Sport nella prestigiosa cornice di Locri, nella splendida Cittanova e nel meraviglioso borgo di Gerace.