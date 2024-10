Connessi, innovativi e all’avanguardia: ecco i nuovi dispositivi per una casa smart

di Davide Gallo – Più passa il tempo, più le nostre abitazioni diventano le dirette protagoniste di un’evoluzione tecnologica in chiave smart: dunque una trasformazione “intelligente”, votata alla creazione di un ambiente domestico sempre più automatico, ed in grado di provvedere da solo allo svolgimento delle operazioni più faticose e stressanti. Senza poi considerare che i benefici della domotica e dell’IoT (Internet of Things) finiscono inevitabilmente per avere un positivissimo riflesso anche sull’ambiente, in quanto i nuovi elettrodomestici sono eco-sostenibili e votati all’abbattimento degli sprechi relativi alle risorse energetiche. Ma quali sono i dispositivi tecnologici che rendono le nostre case sempre più smart ed efficienti?

La macchinetta per il caffè Prodigio di Nespresso

Il primo esempio di elettrodomestico intelligente che desideriamo proporvi è Prodigio: la macchinetta per il caffè realizzata da Nespresso, che vi consente di attivare la preparazione delle miscele semplicemente con un click dal vostro smartphone o dal tablet. Ma come funziona questo piccolo gioiello? L’elettrodomestico può collegarsi ai device mobile via Bluetooth ed essere gestito direttamente da una app: un fatto che, fra le tante cose, consente anche di programmare ad un orario preciso la preparazione del caffè.

La lavatrice Centum System di LG

Fra le nuove lavatrici da 9kg di LG troviamo la rivoluzionaria Centum System, dotata di funzioni estremamente avanzate, come ad esempio Allergy Care (rimozione del 99,9% dei batteri), Steam Softener (lavaggio a vapore per le pelli sensibili), Steam Refresh (riduzione delle pieghe) e la possibilità di potersi connettere al Wi-Fi di casa. Infine, questa lavatrice ha anche il pulsante pausa/start, che consente di caricare i capi dimenticati senza il minimo sforzo.

Il robot aspirapolvere Dyson 360

Nonostante i robot aspirapolvere non siano certo una novità, il Dyson 360 promette di rivoluzionare questo settore: il motivo? La scannerizzazione delle superfici da pulire non avviene tramite sensori ma tramite un vero e proprio sistema ottico, decisamente più preciso ed affidabile. Le caratteristiche tecniche, poi, assicurano un motore a 78.000 giri al minuto e l’interconnessione con le app per smartphone.

I frigoriferi intelligenti

Da sottolineare anche la grande evoluzione che ha coinvolto i frigoriferi, oggi dotati di videocamera interna e con la possibilità di essere controllati a distanza da smartphone. Inoltre, questi elettrodomestici sono sempre più moderni grazie alla presenza di pannelli digitali intelligenti, ed anche sicuri, il che li mette al riparo dall’intrusione degli hacker.

Le lampadine smart LIFX

Infine, anche le lampadine diventano intelligenti: merito dei LED LIFX, che possono essere installati al posto delle comuni lampadine, e comandati dall’utente variando in continuazione colori e tonalità. Una vera e propria cromoterapia domestica, che permette alle persone di cambiare colore in base al proprio umore, così da ottenere un’atmosfera in casa davvero rilassante e ottimizzata in base alle proprie necessità.