Forza Italia Giovani Rc, Marco Cutrona nominato vice coordinatore provinciale

Desidero esprimere, con orgoglio e soddisfazione, un ringraziamento speciale a coloro che mi hanno dato fiducia, conferendomi l’incarico di “Vice coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani della provincia di Reggio Calabria”.

Ad affermarlo è il neo dirigente giovanile di Forza Italia Giovani Marco Cutrona. Ritengo che il Movimento Giovanile – continua Cutrona – è il mezzo che ci consentirà di prendere parte in modo attivo alla vita politica, consentendoci la possibilità di presentare le nostre proposte, animate dalla volontà di essere protagonisti in un percorso di crescita culturale e umana e al contempo divenire punto di riferimento anche per altri giovani, soprattutto in una fase come quella da noi vissuta attualmente per la quale proprio nei confronti della partecipazione alla vita pubblica, in tanti, appaiono sfiduciati.

Siamo consapevoli che esiste una Politica capace di ascoltare, dare risposte e soprattutto interpretare le priorità del nostro territorio. Sono questi – conclude Cutrona – i valori ai quali ci ispiriamo, riponendo fiducia nell’importantissimo lavoro svolto quotidianamente da Forza Italia grazie all’entusiasmo dei suoi attivisti e con il lavoro svolto da tutti gli eletti.