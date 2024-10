“Venite a conoscere la Calabria”, Brumotti apre gli eventi dell’estate di Santo Stefano

Giornata entusiasmante per Gambarie, che si presta ad essere solo l’inizio di una lunga stagione estiva e che ci accompagnerà per i prossimi mesi

Entrato nel vivo il calendario di eventi estivi targato Santo Stefano 2019.

Ad aprire le danze Vittorio Brumotti, pluricampione di bikecross, con il Gambarie Bike Park Festival, che ha appassionato e coinvolto migliaia di ciclisti e non. Giornata entusiasmante quindi per Gambarie, che si presta ad essere solo l’inizio di una lunga stagione estiva e che ci accompagnerà per i prossimi mesi.

Gruppi di ciclisti provenienti da Lamezia, Amantea, Cosenza e dalle dirimpettaie Catania e Ragusa hanno partecipato all’inaugurazione delle piste da bike, in compagnia di Vittorio Brumotti, grande ospite di giornata. Lo stesso Brumotti, estasiato dalla bellezza della montagna aspromontana, ha percorso entrambe le seggiovie ammirando il panorama circostante ed accompagnando i suoi spostamenti con le, oramai immancabili, IG STORIES dal suo profilo ufficiale, invitando tutti a conoscere i paesaggi ed i percorsi dell’incantevole Gambarie e dando, al contempo, dimostrazione delle sue grandi abilità da biker in piazza Mangeruca.

Con l’impegno di tornare in terra calabra da turista, e di investire più tempo alle risorse naturalistiche di Gambarie, il pluricampione ha omaggiato la dedizione del sindaco, dott. Francesco Malara, per le grandi attrattive promosse a Gambarie, di grande esempio per il turismo dell’intera Regione Calabria.