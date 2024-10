Consegnata l’onorificenza di Commendatore al prof. reggino Pasquale Catanoso

Grande orgoglio per Reggio Calabria la consegna di questo importante riconoscimento - FOTO e VIDEO

Pasquale Catanoso, ex rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e membro della Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore nel giorno della Festa delle Forze Armate. La consegna è stata effettuata in Prefettura per mano del Prefetto Massimo Mariani.

Il dott. Catanoso è nato il 28 maggio 1953 a Reggio Calabria. E’ laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Messina, e si è specializzato in Economia Pubblica presso le università di Pavia e di Buckingham (UK).

Il Presidente della Repubblica -si legge nella pergamena- capo dell’ordine “al merito della Repubblica Italiana”, in considerazione di particolari benemerenze su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con decreto in data Roma, 2 giugno 2019, ha conferito l’onorificenza di Commendatore al Prof. Avv. Pasquale Catanoso, con facoltà di fregiarsi delle relative insegne.

Firmato: Mattarella. Controfirmato: Conte.

Il Cancelliere dell’ordine attesta che il Prof. Avv. Pasquale Catanoso è stato registrato nell’albo dei Commendatori al N.1344 Serie VI.

Grande orgoglio per Reggio Calabria la consegna di questo importante riconoscimento.

[custom_video numerazione=”1″ /]