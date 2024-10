Consegnati nuovi alloggi a Soveria Mannelli

Mercoledì 21 dicembre 2016 il Sindaco Leonardo Sirianni e il consigliere comunale con la delega all’Edilizia Popolare, Giuseppe Gabriele, hanno ricevuto il Commissario Straordinario dell’Aterp Calabria, Ing. Ambrogio Mascherpa, accompagnato da alcuni funzionari amministrativi e tecnici della stessa Azienda. All’incontro tenutosi presso il Palazzo Comunale nella Sala della Libertà hanno partecipato le famiglie assegnatarie dei nuovi alloggi popolari (dodici in tutto), di Via Colicella.

Durante l’incontro il Sindaco Sirianni ha dichiarato come oggi sia una giornata veramente speciale sottolineando l’importanza di questo momento che culmina un progetto durato tantissimi anni, avviato più di quindici anni fa dall’allora sindaco Mario Caligiuri e terminato oggi con la consegna delle chiavi ai cittadini assegnatari. La casa è un diritto che non va negato a nessuno, soprattutto alle famiglie più bisognose e con figli in tenera età da allevare, ha continuato il sindaco.

Il Commissario ha voluto salutare personalmente tutti gli assegnatari e ha disposto insieme al Sindaco la consegna in custodia degli alloggi.

Insieme ai funzionari Aterp e a quelli comunali, il Commissario Mascherpa e il Sindaco Leonardo Sirianni si sono recati presso gli alloggi per consegnare ad ogni famiglia le chiavi delle abitazioni. “Un traguardo importante quello di oggi. Questi alloggi si aggiungono a quelli già presenti sul territorio, sia di proprietà dell’Aterp che di proprietà comunale. Soveria Mannelli ha sempre dimostrato la massima attenzione all’edilizia residenziale pubblica con l’obiettivo di garantire a tutti i nuclei familiari, soprattutto a quelli più bisognosi, la possibilità di avere una casa.” Queste le parole del Sindaco Sirianni, che dopo aver ringraziato la Regione Calabria e l’Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale pubblica per l’intervento effettuato nel nostro comune, si è congratulato con i cittadini assegnatari ricordando loro anche il dovere di rispettare con diligenza e amore un patrimonio pubblico che oltre a costituire un tetto sotto il quale portare avanti la propria famiglia, rappresenta anche un investimento architettonico che abbellisce ed arricchisce tutta la Città.