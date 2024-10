Consiglio Comunale aperto, ‘Reggio non si broglia’ lascia l’aula: “Impedito l’accesso ai cittadini”

E' durata pochi secondi la presenza del comitato 'Reggio non si broglia' in occasione dell'atteso consiglio comunale aperto

E’ durata pochi secondi la presenza del comitato ‘Reggio non si broglia’ in occasione dell’atteso consiglio comunale aperto incentrato sui brogli elettorali alle ultime elezioni comunali e la riqualificazione di Piazza De Nava. Attraverso l’intervento in apertura di Modafferi, dello stesso comitato, si è fatto presente che ‘sono assenti i presupposti di base per il regolare svolgimento del consiglio comunale aperto. Non è possibile avere la massima partecipazione popolare, se ai cittadini viene impedito di partecipare e gli viene impedito l’accesso a Palazzo San Giorgio.

Per queste ragioni, riteniamo che questo consiglio comunale non sia affatto ‘aperto’ e dunque preferiamo abbandonare l’aula, in attesa che un regolare consiglio con la massima partecipazione popolare sia davvero convocato”, le parole di Modafferi prima che il Comitato abbandonasse l’aula Battaglia. Stesso parere anche per il Codacons, che dopo l’intervento ha preferito abbandonare l’aula complice la mancata possibilità data ai cittadini di partecipare al consiglio comunale aperto.