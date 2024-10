Reggio – Consiglio aperto, Minicuci sui brogli: ‘E’ stata uccisa la democrazia’

Antonino Minicuci, a pochi minuti prima dell’inizio del consiglio comunale aperto di questa mattina a Palazzo San Giorgio commenta il ritardo con cui è stato convocata la riunione all’interno dell’aula Battaglia e torna sui temi oggetto del consiglio.

“E’ stata uccisa la democrazia e l’amministrazione non ha avuto la sensibilità di capirlo. E’ qualcosa di davvero preoccupante. Non importa quanti voti siano stati rubati. Anche per uno solo, è il concetto di democrazia che è saltato. I cittadini sono sempre più sfiduciati”.

Su restyling di De Nava il rappresentante dell’opposizione ha le idee molto chiare.

“Già il 2 aprile del 2021 mi esprimevo sul caso di piazza De Nava. Sono stato il primo consigliere metropolitano a chiedere di convocare un consiglio comunale aperto ed accogliere tutte le proposte in campo. La mia idea è quella di non stravolgere la piazza. Riteniamo che il progetto del Ministero non può andare bene per la nostra città”.