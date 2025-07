Nuova sede per gli uffici regionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Reggio

Gli uffici regionali reggini dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno da qualche giorno una nuova sede: è lo storico edificio che ospitò in passato l’albergo “Belfanti Centralino” e successivamente alcuni uffici finanziari. L’edificio è stato recentemente oggetto di una ristrutturazione imponente, curata dalla proprietà, che ha avuto il pregio di restituirgli l’antico splendore architettonico, rendendolo anche funzionale per essere utilizzato come un moderno ufficio pubblico.

L’attuale sede dell’ADM Calabria riunisce il personale che fino a poco tempo fa era dislocato negli edifici di via dei Plutino e via Tenente Panella. La sede è stata individuata nell’estate di 4 anni fa, dopo una procedura a evidenza pubblica, come la più idonea ad ospitare i 50 dipendenti, in gran parte neoassunti, che costituiscono l’ossatura amministrativa della Direzione Regionale Calabria, istituita nel giugno 2021, con la finalità di renderla autonoma dalla Campania, dalla quale fino a quel momento dipendeva funzionalmente.

Razionalizzazione e modernizzazione delle sedi ADM

L’operazione si inserisce nel piano di razionalizzazione e modernizzazione delle sedi ADM che interessa l’intero territorio nazionale. Analoghi interventi sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione anche a Crotone, Catanzaro, Cosenza e Roccella Jonica, con l’obiettivo di rendere sempre più efficienti i servizi all’utenza e creare le migliori condizioni per operare in ambienti accoglienti e adeguati.

I compiti e le finalità dell’ADM

ADM è quotidianamente impegnata nell’assolvere compiti finalizzati al conseguimento di obiettivi di valore pubblico, non limitati ai soli aspetti fiscali, ma anche relativi al benessere economico-sociale e alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. Tra le sue principali attività rientrano: