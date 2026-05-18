Calabria protagonista alla Finale Nazionale del Trofeo ‘Dama a Scuola’ 2026

Tre titoli su otto conquistati dagli studenti calabresi: è la regione vincitrice del medagliere finale

Si è conclusa con numeri record la Finale Nazionale del Trofeo “Dama a Scuola”, svoltasi a Misano Adriatico dal 14 al 17 maggio scorso. L’edizione 2026 è stata la più partecipata di sempre, con oltre 600 presenze tra atleti, tecnici, accompagnatori e familiari provenienti da tutta Italia, a testimonianza della continua crescita del movimento damistico scolastico nazionale.

Grande protagonista della manifestazione è stata la Calabria, che ha conquistato ben 3 degli 8 titoli nazionali messi in palio, aggiudicandosi così il primo posto nel medagliere finale grazie agli straordinari risultati ottenuti dalle rappresentative scolastiche regionali.

A salire sul gradino più alto del podio nella categoria Allievi di Dama Internazionale è stata la squadra del Liceo Scientifico “Volta”, composta da Davide Chirico, Daniele Francipane e Simone Valente, accompagnati dalla Prof.ssa Angela Romeo.

Successo anche nella categoria Allievi di Dama Italiana per il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, rappresentato da Giovanni Martino, Vittoria Coppolino e Lorenzo Germolè, accompagnati da Simone Amaretti.

Il terzo titolo per la Calabria è arrivato grazie al Convitto “Tommaso Campanella”, con la squadra formata da Domenico Martino, Hermann Marusenko e Benedetta Vilasi, accompagnati da Simone Amaretti.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente regionale della Federazione Italiana Dama Calabria, Antonino Cilione, che ha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto sul territorio:

“Questi risultati rappresentano il frutto di anni di impegno da parte dei circoli damistici calabresi, degli istruttori federali e delle scuole che hanno creduto nel progetto ‘Dama a Scuola’. Vincere tre titoli nazionali in una manifestazione così partecipata è motivo di enorme orgoglio per tutta la Calabria.”

Cilione ha inoltre ricordato la soddisfazione espressa dal Presidente Nazionale della Federazione Italiana Dama, Carlo Bordini, anch’egli reggino, che ha evidenziato l’eccellente livello tecnico raggiunto dalle delegazioni calabresi e la crescita costante del movimento giovanile regionale.

Il prossimo grande appuntamento con la dama sarà ancora in Calabria: dal 26 al 28 giugno, infatti, Reggio Calabria ospiterà i Campionati Italiani Assoluti Femminili, manifestazione organizzata grazie al patrocinio e al sostegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria, pronta ad accogliere le migliori giocatrici italiane in un evento di prestigio nazionale.