Calcio, Scafatese: il presidente Romano programma l’assalto anche alla serie B

Il pareggio contro il Barletta a conclusione del triangolare per la poule scudetto, consente alla Scafatese di accedere alle fasi successive. Grande soddisfazione manifestata dal presidente Romano che, oltre ad aver commentato la partita, ha parlato anche di futuro e di ambizioni: “Alle nostre spalle abbiamo lasciato un biennio estremamente articolato e colmo di insidie all’interno del campionato di Serie D. In questa specifica annata agonistica siamo stati in grado di centrare la tanto desiderata promozione in Serie C, un traguardo eccezionale arrivato per merito dello splendido operato portato avanti in sinergia dal nostro direttore sportivo e dall’allenatore Ferraro. È sufficiente gettare uno sguardo ai numeri e ai punti che abbiamo conquistato nel Girone G per rendersi conto del valore assoluto del torneo che abbiamo disputato.

Ora che abbiamo effettuato questo salto di categoria, la nostra programmazione prevede di affrontare i prossimi due campionati nella terza serie nazionale con l’intento di consolidarci, per poi poi gettare il cuore oltre l’ostacolo e tentare l’assalto definitivo per raggiungere la Serie B nel corso del nostro terzo anno di permanenza nella categoria“.