Panella Vallauri, gli studenti della 5AE progettano la riqualificazione del Parco Diffuso

Martedì 19 maggio 2026, presso l’Aula Magna dell’ITT “Panella Vallauri” di Reggio Calabria, sarà presentato il progetto di riqualificazione dell’impianto elettrico e di illuminazione del Parco Diffuso della Conoscenza e del Benessere di Pellaro d iACE Medicina solidale ETS, realizzato nell’ambito del percorso di Formazione Scuola Lavoro ex PCTO dagli studenti della classe 5AE, indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica.

L’iniziativa rappresenta un esempio significativo di scuola che si apre al territorio, mettendo competenze tecniche, intelligenza progettuale e sensibilità civica al servizio di un bene comune. Il Parco Diffuso della Conoscenza e del Benessere è uno spazio pubblico dedicato alla socialità, alla cultura, alla sostenibilità ambientale e alla promozione del benessere della comunità. Intervenire sul suo impianto elettrico e sulla sua illuminazione significa contribuire concretamente a renderlo più sicuro, fruibile, accogliente e capace di ospitare attività educative, culturali e comunitarie.

Gli studenti della 5AE, riuniti nel gruppo E.T.A. – Electric Team in Action, hanno elaborato una proposta tecnica che comprende il rilevamento dell’area, lo studio di fattibilità dell’impianto elettrico e di illuminazione, la valutazione dell’accessibilità e l’ampliamento dell’attuale impianto fotovoltaico. Il lavoro unisce formazione professionale, attenzione alla sicurezza, sostenibilità energetica e cura del paesaggio, mostrando come le competenze tecniche possano diventare strumento di cittadinanza attiva.

Il progetto è stato seguito dai docenti collaboratori Prof. Francesco Romeo, Prof. Stefano Cuzzocrea e Prof. Fiore Giovanni Falco e dal tutor FSL Prof. Sebastian Ragonese che hanno accompagnato gli studenti in un percorso capace di coniugare apprendimento, responsabilità e servizio alla comunità.

Un particolare riconoscimento va alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Teresa Marino, per la sensibilità dimostrata nei confronti del territorio e per aver sostenuto una visione della scuola come presidio educativo, civile e sociale. La disponibilità dell’Istituto a investire energie e competenze in un luogo simbolico per la comunità di Pellaro conferma il ruolo fondamentale della scuola nella costruzione di legami, nella valorizzazione dei beni comuni e nella formazione di cittadini consapevoli.

La collaborazione tra l’ITT “Panella Vallauri” e ACE Medicina Solidale mostra come l’alleanza tra scuola, terzo settore e comunità possa generare percorsi di alto valore formativo e, allo stesso tempo, produrre benefici concreti per il territorio. In questo senso, il progetto non è soltanto un’esercitazione tecnica, ma un gesto civico, una dimostrazione concreta di come i giovani possano contribuire alla cura dei luoghi e alla crescita della città.

ACE Medicina Solidale ETS