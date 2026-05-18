Reggina, Torrisi: ‘Ho un altro anno di contratto, ma per decidere sul mio futuro…’

Si è chiusa la stagione della Reggina con un pareggio che equivale ad una sconfitta perchè lo 0-0 ha premiato la Nissa, vincitrice del play off. Un altro campionato conclusosi con il fallimento dell’obiettivo promozione e un futuro ancora tutto da scrivere. Così Torrisi in conferenza stampa: “La nostra spada di Damocle anche oggi, è stata quella che ci ha accompagnato per tutta la stagione, cioè la squadra realizza poco, non siamo stati incisivi e feroci in attacco, sono state create cinque palle gol nitide senza riuscire a segnare. La Nissa nel reparto offensivo ha i migliori di questa categoria, noi prestazione di qualità nonostante una situazione mentale differente rispetto alla loro.

Leggi anche

Inutile nasconderci, questi play off nessuno di noi voleva farli dopo la delusione della grande rincorsa che abbiamo fatto e che non si è concretizzata, insieme alla situazione che c’è in città, non ci portava qui nelle migliori condizioni. Perchè Guida non è stato inserito? Avevamo pensato a soluzioni differenti, non si intendeva mettere più uomini in area, ma provare a scardinarli visto che erano ben schierati a blocco basso. Le emozioni non si possono gestire in automatico, vanno coltivate e allenate. Ferocia, aggressività? Non siamo arrivati particolarmente motivati a questa sfida proprio per quello che si sta vivendo. Noi volevamo vincere la partita, ma l’intensità mentale va allenata e se ti mancano gli stimoli…

Adesso aspetto la società, ho un altro anno di contratto e spero che a breve ci si possa sedere per discutere e capire quali siano le basi dalle quali partire e le intenzioni e quindi da lì deciderò il mio futuro”.