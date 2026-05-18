Atti persecutori a Bovalino, arrestato un cittadino extracomunitario

La Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Locri nei confronti di un giovane cittadino extracomunitario, gravemente indiziato del reato di atti persecutori ai danni di un’assistente sociale in servizio presso una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati (MSNA) di Sant’Ilario dello Ionio, dove lo stesso era ospite.

Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Bovalino e coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri, hanno fatto emergere un contesto caratterizzato da reiterate condotte intimidatorie e vessatorie poste in essere dal 18enne, non soltanto nei confronti della vittima principale, ma anche di altri operatori della struttura, che avrebbero generato un diffuso clima di paura e tensione all’interno del centro di accoglienza.

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Clima di tensione e dimissioni degli operatori

La gravità della situazione avrebbe infatti indotto diversi dipendenti a rassegnare le dimissioni, per il timore di subire ulteriori episodi lesivi della propria sicurezza personale.

Alla luce degli elementi raccolti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’applicazione della misura cautelare custodiale ed il giovane è stato associato presso un istituto penitenziario.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, il destinatario della misura cautelare è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto dei principi costituzionali.

La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto a ogni forma di violenza e invita chiunque si trovi in situazioni di pericolo o vessazione a rivolgersi con fiducia alle Forze dell’Ordine o ai servizi di supporto presenti sul territorio. È inoltre attivo 24 ore su 24 il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, che garantisce assistenza e sostegno immediato alle vittime.