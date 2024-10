Consiglio comunale, Brunetti risponde a Quartuccio: ‘Oltre le Pec, bisogna muovere le gambe’

"Non è una novità che gli uffici comunali sono in sofferenza", le parole del sindaco f.f.

Consiglio comunale, preliminari con l’intervento sorprendente del consigliere comunale Filippo Quartuccio. Un attacco diretto ai dirigenti comunali, oggetto le mancate risposte alle Pec inviate dallo stesso Quartuccio.

“Mando Pec da mesi, ho ricevuto solo una risposta dall’ufficio di presidenza, l’unico che risponde. Io non so se il problema è la mancata trasmissione agli uffici di competenza, o si ‘perdono’ tra Spirito Santo dove risiedo e Palazzo San giorgio. Mi sento svilito dal mio ruolo di consigliere comunale. Se questo problema lo riscontro solo io, allora il problema è che sto antipatico, non è una cosa grave. Ma se il problema è generale, allora il problema è serio.

Voglio delle risposte oggi, io al temine del consiglio comunale non andrò via se prima qualcuno non si prende la briga di fornirmi chiarimenti rispetto alle Pec che ho inviato senza ricevere alcune risposte”, la sintesi dell’intervento di Quartuccio.

“Rispetto a quanto affermato da Quartuccio, approfondiremo la questione. Però mi permetto di fare una considerazione, non è questo il ruolo del consigliere comunale, oltre la Pec si deve seguire il percorso della Pec. Non è una novità che gli uffici sono in sofferenza. Il consigliere, oltre la Pec, può seguire personalmente i problemi.

Quartuccio dice che non si alza se non ha risposte? Chi dovrebbe darle? Gli uffici o gli assessori di competenza. Bisogna muovere le gambe e risolvere il problema, questo è il procedimento più corretto”, la risposta del sindaco f.f..