Consiglio comunale, Forza Italia lascia l’aula: ‘Rientro Castorina, Reggio merita rispetto’

"Non faremo parte del triste e poco dignitoso “comitato d’accoglienza”. E per oggi lasciamo l’Aula in segno di protesta"

“Noi siamo e restiamo garantisti, sempre, non a convenienza, come il Pd. Gli stessi che oggi lo accolgono a braccia aperte in stile comitato d’accoglienza, all’indomani dello scoppio dell’inchiesta furono i primi ad isolarlo dal contesto politico ed istituzionale chiedendone la sospensione e finanche l’espulsione.

Ma una cosa è il garantismo, un’altra è il rispetto etico e morale verso un’intera Città …che attende ancora giustizia e verità. Pertanto, profondamente inquieti per la non ancora chiarita vicenda dei brogli elettorali, sulla quale si basa la tenuta democratica del Consiglio comunale stesso, riteniamo inconcepibile che si continui nella totale indifferenza di quanto accaduto, con il tarlo della illegittimità dell’Aula che ci circonda, dove sediamo a nome e per conto del popolo reggino”.

Il consiglio comunale che vede il rientro di Nino Castorina inizia subito con il botto. I consiglieri di Forza Italia Federico Milia, Antonino Caridi e Antonino Maiolino, assieme al collega Roberto Vizzari, lasciano l’aula.

