Il ritorno di Castorina dopo la lunga assenza causa ‘brogli’. Oggi in Aula Battaglia come se nulla fosse

Antonino Castorina torna in Consiglio comunale.

Da pochi minuti ha varcato il portone di ingresso di Palazzo San Giorgio. Sorridente e soddisfatto per il suo ritorno all’interno dell’aula Battaglia, Castorina si mostra fiero e determinato e si dichiara pronto a lavorare per dare un contributo importante alla città:

“Un’emozione importante perchè è l’aula in cui ho lavorato per molto tempo – dichiara ai nostri microfoni – Continuo ad esserci con la passione di sempre che mi ha contraddistinto in questi anni. Reggio ha bisogno di risolvere alcune questioni importanti come i trasporti ed i collegamenti da e per Reggio Calabria. Altro tema fondamentale per la crescita del territorio è lo sblocco dei concorsi pubblici. Sento la responsabilità di contribuire alla crescita di un territorio che amo. E’ un piacere rientrare a Reggio”.