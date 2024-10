Consiglio Comunale, inizio con ritardo (e polemiche). Lavoratori Castore in Aula

Bilancio previsionale e Dup (Documento unico di programmazione) gli ordini del giorno del consiglio comunale. Seduta iniziata con grande ritardo (alle 19.30 rispetto alle 18, orario previsto) e con polemiche. Scintille tra maggioranza e opposizione, con il centrodestra che ha parlato di mancanza di rispetto.

‘La colpa è della segretaria generale che non ha suonato la campanella’, ha esordito il consigliere di maggioranza Versace, con la risposta della diretta interessata: ‘Non è come dice lei consigliere’, ennesima conferma dei pessimi rapporti tra l’apparato politico e quello burocratico di Palazzo San Giorgio.

Lo stesso Versace, considerata la presenza dei lavoratori di Castore all’interno dell’Aula Battaglia, ha chiesto di anticipare la discussione rispetto alla situazione dei dipendenti della società in-house cosi da non prolungare l’attesa dei lavoratori presenti, richiesta non accolta dall’opposizione.

Durante i preliminari, gli interventi dei consiglieri di opposizione Minicuci e Ripepi (quest’ultimo ha toccato diversi argomenti, rifiuti, aeroporto e Reggina), mentre il consigliere di maggioranza Quartuccio ha ricordato la scomparsa del cantante folk Otello Profazio, con la richiesta di un minuto di silenzio accolta dall’Aula Battaglia.

‘Preferisco parlare di fatti concreti, come l’impegno mantenuto di migliorare la situazione di Castore’, l’intervento del sindaco metropolitano Versace. ‘Questo non significa che va tutto bene, i ritardi nei pagamenti non sono dovuti alla mancanza di liquidità ma al non perfetto funzionamento della macchina amministrativa. Speriamo con il nuovo sistema di poter essere più puntuali nei pagamenti’.

Sull’aeroporto di Reggio, Versace ha dichiarato: ‘Bene l’intervento della senatrice Minasi con il ministro Salvini ma no a toni trionfalistici e a teatrini visti sulla stampa. Mi auguro che l’incontro con Salvini avvenga il più presto. Sulla Reggina, sino al 2 agosto non ha senso parlare, vedremo cosa accadrà. Ricordo -ha concluso Versace- che sui rifiuti la gestione è passata da 8 mesi alla Regione Calabria con Arrical, che non ci fa scaricare all’interno dell’impianto di Sambatello’.