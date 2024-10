Consiglio comunale a Reggio, Marcianò: ‘Abbiamo 577 milioni di debiti’

Aula Battaglia, ultimo consiglio comunale del 2023 all’interno di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria.

A prendere la parola questa mattina, come primo intervento nei preliminari e che ha come unico punto all’ordine del giorno l’approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2022, è il consigliere Angela Marcianò.

“Anticipo che abbiamo 577 milioni di debiti. Dalle cifre a tutti note, e che tutti noi abbiamo potuto verificare, forse dovremmo tutti un bell’esame di coscienza. In questa mia modesta esperienza politica credo di avere imparato più di una lezione. Sto lavorando in Commissione per capire non tanto cosa andrebbe cambiato ma il come si possa incidere su problematiche strutturali e strutturate”.

Durante la commissione bilancio di ieri, un funzionario ci ha presentato un debito fuori bilancio di quasi 500 mila euro per danni provocati in pochissimi mesi da cattiva e assente manutenzione stradale. Il mio vuole essere un monito ai consiglieri e a tutti i presenti perchè durante la commissione ho chiesto se sappiamo se ci sono responsabilità precise dell’ente o se sono state individuate contromisure per ridurre questi fenomeni. Non si può risolvere sempre tutto con l’approvazione del debito fuori bilancio. Approvare un debito fuori bilancio perchè non si paga in tempo un fornitore di gas per un servizio essenziale come il riscaldamento nelle scuole vi pare accettabile? Per me no! La politica a mio avviso deve programmar e prevenire e non limitarsi a ratificare pagamenti generati da evidenti inefficienze amministrative. Se lo spartito resta sempre lo stesso qui la musica non cambia. Anche il migliore dei musicisti, con le stesse note, non sarà mai capace di incidere nel bene di questa città”.