Reggio, riunione straordinaria per l’emergenza Covid: la richiesta di Pazzano al Consiglio

È del tutto evidente che alla situazione sanitaria si sta aggiungendo una “pandemia sociale”. Le enormi tensioni derivanti dall’impoverimento e dalle disuguaglianze del Paese come conseguenza del Coronavirus rischiano di mettere in ginocchio definitivamente molte attività produttive e di aggravare situazioni già di per sé emergenziali nella nostra città. Anche alla luce di questo, al suo esordio nelle vesti di consigliere di minoranza, Saverio Pazzano ha chiesto con forza la convocazione straordinaria e urgente di un Consiglio Comunale. Richiesta accolta dal civico consesso e davanti alla quale il neo-eletto Presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Marra si è impegnato ad una prontissima convocazione.

“Adesso non possiamo più aspettare”, ha detto Saverio Pazzano che rappresenta il gruppo de La Strada e di Riabitare Reggio, “è chiaro che la questione emergenziale in cui ci troviamo non può essere affrontata semplicemente dal Sindaco e dalla sua Giunta, ma deve trovare spazio e soluzioni qui, dove sono rappresentate le voci della città, tutte, non solo quelle di una maggioranza eletta ma che non può rappresentare la vera maggioranza di una città che soffre molte emergenze dentro l’emergenza Covid.

Per evitare che anche a Reggio si verifichino situazioni di seria tensione e per trovare insieme modalità di intervento e soluzioni concrete alle tantissime problematiche cittadine connesse al Coronavirus, occorre che si torni da subito alla centralità del Consiglio Comunale e che si costruisca insieme, unitamente alle parti sociali e ai corpi intermedi, una strategia per affrontare il difficile momento. Questo è l’unico modo di rappresentare Reggio in questa situazione estremamente complessa. Basta coi piccoli gruppi in rappresentanza di se stessi, siano essi di governo o di opposizione. Bisogna cambiare, adesso dobbiamo dimostrare alla città di essere pronti al dialogo e all’ascolto con tutte e tutti. Nessuna task force potrà mai rappresentare tutti quei bisogni che solo questa assemblea può riportare. Si dovrà lavorare insieme anche con gli esperti. Un Consiglio Comunale urgente e straordinario con all’ordine del giorno l’emergenza Coronavirus è l’unico modo di rappresentare le istanze stesse della città. Facciamolo, presto”.

L’elezione del Presidente del Consiglio avvenuta nella stessa giornata consiliare, grazie ancora una volta alla responsabilità de La Strada, ha avuto proprio questo significato:

“Presto, facciamo presto, lasciamo perdere i soliti vecchi equilibri sui nomi, entro dieci giorni si convochi il Consiglio, la città non può aspettare”.

Adesso sta al senso di responsabilità del neo-eletto Presidente accelerare i tempi, come è nelle sue piene funzioni, e a tutti i consiglieri cogliere questa opportunità di rappresentare le sofferenze del territorio e proporre delle soluzioni. Si apre per il Comune una fase nuova e difficile. Siamo certi che un modo diverso e assembleare di affrontarla potrà cambiare il risultato. Saverio Pazzano e La Strada ci sono.