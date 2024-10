Consiglio dei Ministri a Gioia Tauro, Conte: “In Calabria situazione insostenibile”

"Il Consiglio dei Ministri che si terrà in Calabria è per dimostrare concreta vicinanza verso quella regione", ha spiegato il premier Conte

“Lavorerò incessantemente per il riscatto del Meridione”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Bari, ritornando sulla decisione di tenere in Calabria il Consiglio dei Ministri.

“Con il ministro Lezzi – ha aggiunto Conte – abbiamo avviato diversi contratti di sviluppo in favore dei territori più disagiati. E giovedì prossimo saremo in Calabria, e ho insistito perché si tenesse un Consiglio dei ministri, è la prima volta che accade, in Calabria, per dimostrare anche la concreta vicinanza a quella regione sulla quale persistono situazioni non più sostenibili. E alle quali cercheremo di porre rimedio”.