Consiglio Federale. Gazzetta dello Sport non ha dubbi: Reggina in B

Tutta da scrivere la formula dei play off in base alle squadre partecipanti

Cresce l’attesa con il trascorrere delle ore. Alle 12 prenderà il via il più importante Consiglio Federale degli ultimi anni perchè in ballo c’è il futuro del calcio italiano e tantissimi gli argomenti da discutere. Tra questi anche la promozione diretta della Reggina che una tifoseria intera aspetta. Su questo aspetto non ha dubbi l’autorevole quotidiano Gazzetta dello Sport: “Monza, Vicenza e Reggina, le prime della classe dei tre gironi, saliranno direttamente in Serie B. Poi ci sarà un playoff fedele al suo format tradizionale con il quarto posto in palio, e che coinvolgerà potenzialmente 28 squadre (ma sono prevedibili rinunce di società che organizzativamente non si sentono in grado di rispettare il protocollo sanitario-organizzativo).

Questo schema si sottoporrà, però, a una cura dimagrante: niente andata e ritorno, partite secche per accorciare la stagione, che peraltro era stata virtualmente chiusa ormai un mese fa, e che poi è stata riaperta dall’ultimo consiglio federale. Diverso il discorso per i playout. Qui, infatti, ci saranno quattro squadre per girone ma non è ancora chiaro se l’ultima della classifica attuale retrocederà direttamente o ballerà anche lei per salvarsi con la formula dell’eliminazione diretta in questo caso con partite di andata e ritorno, coinvolgendo nel caso le squadre agli ultimi quattro posti delle classifiche dei gironi”.