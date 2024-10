20 maggio, Consiglio Federale: queste le ipotesi che interessano anche la Reggina

Tranne che, come l’ultima volta, non si decida di rinviarlo ancora, per mercoledi 20 maggio è previsto uno dei Consigli Federali più importanti degli ultimi anni. Il Presidente del Consiglio Conte ed il suo Ministro Spadafora, hanno dato il via libera alla ripresa degli allenamenti e pare si possa in qualche modo anche allentare quel protocollo sanitario per molti impraticabile.

Allo stesso tempo nessuna decisione ufficiale verso la ripresa del campionato, con la Lega A che ha stabilito la data di rientro per il 13 giugno, per il momento, però, non confermata dal Governo che attende di capire quello che succederà a partire dal 18 maggio con la riapertura quasi totale delle attività sul territorio nazionale.

Ma torniamo al Consiglio Federale, perchè soprattutto dalle nostre parti c’è molta attesa dopo la famosa e discussa Assemblea di Lega Pro. In realtà dall’incontro di mercoledi è possibile che per la Serie C se ne esca con un nulla di fatto o quasi, visto che i punti all’ordine del giorno sono altri e riguardano soprattutto la serie A ed in parte la B.

In base alle dichiarazioni recenti del vicepresidente dell’AIC Calcagno: “Nel Consiglio Federale che ci attende saremo chiamati a prendere importanti decisioni tra le quali non ci sarà il blocco della Lega Pro, perché possiamo prendere tempo e capire come evolverà la situazione, visto che Serie B e C non hanno limiti di chiusura tornei come la A e possono andare oltre il 3 agosto. Poi certe decisioni comunque andranno prese, e non si potrà in questo senso non considerare l’aspetto sportivo di due terzi del campionato cercando di dare le risposte più giuste, anche se probabilmente non andranno bene a tutti”, la discussione sui cinque punti dell’Assemblea potrebbe durare molto poco.

Nel senso che, decidendo di aspettare ancora, prima di stabilire la chiusura in maniera definitiva della stagione, i quattro punti restanti della discussione varrebbero zero in questo momento (promozione delle prime tre classificate di ogni girone, quarta promozione per merito sportivo, blocco delle retrocessioni e blocco dei ripescaggi). O addirittura nessuno dei cinque punti potrebbe rientrare nella discussione, quindi anche lo stop definitivo, rinviando ancora qualsiasi tipo di decisione. Insomma, i ben informati fanno sapere che per il destino della Lega Pro e quindi anche della Reggina, bisognerà attendere ben oltre il 20 maggio. Dalle nostre parti, invece, si spera in un verdetto che decreti almeno la promozione per le prime tre, conseguenziale alla decisione di bloccare il campionato in maniera definitiva.