Siamo alle indiscrezioni in attesa di notizie ufficiali

Secondo le prime indiscrezioni il Consiglio Federale avrebbe respinto la proposta della Lega Pro di chiudere in maniera definitiva i campionati di serie C. Adesso resta da capire se la decisione riguarda la possibile riprese totale della stagione o semplicemente la disputa dei play off. La seconda ipotesi consegnerebbe alla Reggina la serie B.