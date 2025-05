Torna a riunirsi il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria e urgente, per il giorno 6 maggio 2025, con inizio alle ore 09:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione alle ore 10:00.

Ordine del giorno: ambiente, sviluppo sostenibile e bilancio

Nel corso della seduta, saranno discusse e deliberate le seguenti proposte: