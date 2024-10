Cdm a Reggio, Conte sul dissesto: “Al lavoro per trovare una soluzione”

Consiglio dei ministri a Reggio Calabria, CityNow seguirà in diretta tutta la giornata con interviste, video e dirette.

Le parole del premier Giuseppe Conte sul rischio dissesto per il Comune di Reggio Calabria.

“Reggio Calabria è in uno stato di pre-dissesto, la situazione rischia di preludere ad un vero e proprio dissesto finanziario. Ieri il vice ministro Castelli ha incontrato Falcomatà, nel tentativo di evitare una soluzione che non sarebbe affatto auspicabile. Tra le misure possibili da adottare c’è la proroga per la presentazione del bilancio 2019, come pure è stata vagliata l’ipotesi per comuni come Reggio Calabria e tanti altri di portare il piano di riequilibrio da 30 a 20 anni. Confidiamo di venire incontro a quelli che sono dati oggettivi molto preoccupanti”, ha dichiarato il presidente del Consiglio.

