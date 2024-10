Cdm a Reggio, Falcomatà: “Siamo la città di riferimento della regione”

Consiglio dei ministri a Reggio Calabria, CityNow seguirà in diretta tutta la giornata con interviste, video e dirette. Le parole del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

“Siamo ai supplementari, abbiamo agguantato in extremis una partita che sembrava persa. Rimaniamo fiduciosi, altrimenti non avrebbe avuto senso da parte del Governo concedere la proroga per la presentazione dei bilanci. Il Governo ci ha chiesto di fare proposte, fa piacere che abbia deciso di risolvere la questione da un punto di vista strutturale e non con soluzioni tampone. Il piano di riequilibrio portato a 20 anni? Ci sarebbe sicuramente più possibilità di affrontare la situazione, in questo senso serve un’interpretazione legislativa che permetta ai singoli comuni di presentare piani di riequilibrio in 20 anni”.