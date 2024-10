Cdm a Reggio, Ministro della Salute Grillo: “Sanità di Serie A un diritto dei cittadini calabresi”

Consiglio dei ministri a Reggio Calabria, CityNow seguirà in diretta tutta la giornata con interviste, video e dirette.

Il Premier Giuseppe Conte e il Ministro della Salute, Giulia Grillo, prima del Consiglio dei Ministri, in programma alle ore 15 presso la Prefettura, hanno fatto visita al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Di seguito le dichiarazioni del Ministro.

“L’obiettivo da raggiungere – afferma il Ministro – è quello di avere in Calabria una livello di sanità di Serie A, è un diritto che devono avere i cittadini calabresi. A me, come Ministro della Salute sta a cuore questa cosa. Rendiamoci conto che la Calabria è ultima nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, con un punteggio veramente basso.“