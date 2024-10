Cdm a Reggio, il Premier Conte: “Non ci dimentichiamo della Calabria, vogliamo il suo riscatto”

Il Premier Conte è il primo a prendere la parola durante la conferenza del Consiglio dei Ministri. L’evento storico che si sta tenendo, proprio adesso a Reggio Calabria ha avuto inizio con una premessa del Presidente del Consiglio.

Più volte nelle scorse settimane infatti si era vociferato a lungo sulla meta ultima del consiglio. Fra tutte alla fine Reggio Calabria è stata la prescelta.

“Vorrei ringraziare il ministro Grillo perchè si è impegnata a fondo per questa regione ed i suoi uffici hanno lavorato intensamente per l’attuazione di un decreto sanità pensato e costruito sulla Calabria. I suoi cittadini meritano, come tutti gli altri, la tutela alla salute”.

Durante il suo discorso il Premier elenca anche quelli che sono gli altri interventi pensati e messi in atto per la nostra regione, fra questi il decreto sblocca cantieri.

“Questa è la prima occasione che ho per parlarvi di questo decreto, un decreto che tanti credevano ormai fermo e dimenticato, ma che proprio domani invece verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Proprio oggi infatti abbiamo portato il decreto in consiglio per la sua approvazione formale. La nostra intensa attività di confronto si è conclusa in modo positivo a dispetto delle dicerie della stampa”.