Cdm a Reggio, On. Paolucci: “Una vergognosa sceneggiata”

A seguito del Consiglio dei Ministri, tenutosi ieri nella nostra città, sono veramente tante le parole e le impressioni che i reggini, così come gli italiani hanno da esprimere. Tra questi vi è anche l’On. Massimo Paolucci.

NOTA STAMPA

Il Consiglio dei Ministri che si è riunito a Reggio Calabria è stata una vergognosa sceneggiata. Il Governo non ha preso alcun impegno: zero investimenti e zero risorse per tutelare le migliaia di lavoratori precari calabresi.

Il commissariamento della sanità calabrese – che prevede soltanto nuovi tagli, senza l’assunzione di medici e infermieri indispensabili per garantire il diritto di cura ai cittadini, sancito dalla Costituzione – è la dimostrazione di un governo che non pensa al bene del Paese, ma alle scadenze elettorali e, come la peggiore vecchia politica, designa il commissario per nominare nuovi vertici, super pagati, prima delle elezioni.

Basta con queste scandalose passerelle. La Calabria e l’Italia meritano molto di più”.

Questo quanto dichiara in una nota Massimo Paolucci di Articolo 1, candidato alle elezioni europee con la lista PD – Siamo europei.