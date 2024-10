Cdm a Reggio, Conte ed i giovani calabresi: “Lavoreremo affinchè possano scegliere liberamente”

Sono veramente tante le domande che piovono durante la conferenza del Consiglio dei Ministri. La stampa locale ha finalmente modo di parlare a tu per tu con chi tiene in mano le redini del nostro paese.

Fra i temi affrontati nel corso di questo importantissimo incontro non possono mancare i giovani. I giovani calabresi costretti ad emigrare altrove a causa della mancanza di valide opportunità per il loro futuro. É il Premier Conte ad affrontare un argomento per noi molto caldo: il continuo spopolamento del nostro territorio.

“Nel corso degli anni ho avuto modo di conoscere tantissimi giovani calabresi. Conoscenti ed amici di università che dal sud si sono trasferiti a Roma ed anche più a nord. Andar fuori, emigrare è bello, fare un’esperienza all’estero, necessario, ma è vero anche che la cosa forse più bella sarebbe la possibilità di scegliere”.

Una possibilità che, spesso, i giovani calabresi non hanno. ‘

“Che i giovani debbano coltivare le loro esperienze è indubbio, ma sarebbe ancor più bello offrire loro la possibilità, il piacere e la libertà di tornare nella loro terra e dedicare il loro impegno lavorativo e la loro passione professionale alla regione che li ha visti nascere”.

Il Governo è dunque consapevole dei forti problemi della Calabria e dei suoi cittadini più giovani ed ha intenzione di lavorare affinchè tutte queste risorse possano essere investite qui, al Sud.