Cdm a Reggio, il premier Conte ignora la stampa

Consiglio dei ministri a Reggio Calabria, giornata importante per il futuro della nostra regione. CityNow seguirà in diretta tutti gli avvenimenti con interviste, video e dirette. In visita al Grande Ospedale Metropolitano, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Dopo aver visitato in particolare i reparti di Pediatria e Ortopedia, il Premier si è ‘svincolato’ dai tanti giornalisti presenti (e che lo avevano atteso per un’ora) senza parlare. Da sottolineare come forse sarebbe stato più indicativo, per le problematiche della sanità calabrese e reggina nello specifico, visitare reparti più in difficoltà come Obi.

