Consiglio regionale, riunita a Palazzo Campanella la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari

Si è riunita nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 25 marzo, a Palazzo Campanella, su convocazione del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Nel corso dell’incontro sono stati esaminati i diversi punti all’ordine del giorno che saranno portati all’attenzione del Consiglio regionale, convocato dal presidente della massima assise calabresi per lunedì 30 marzo, alle ore 15.

Al centro del confronto, importanti provvedimenti e proposte di legge già esaminati dalle competenti commissioni consiliari, al termine di un percorso di analisi e confronto articolato e approfondito.

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La riunione ha rappresentato un momento di raccordo istituzionale utile a definire il percorso dei provvedimenti che approderanno nell’Aula “Fortugno” ad inizio della prossima settimana.