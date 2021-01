Covid e piccole imprese: i cittadini chiedono una 'Consulta del commercio dei Comuni reggini'

Far fronte alla pandemia non è stato affatto semplice e non lo è tutt'ora. A testimoniarlo sono, in particolar modo i piccoli imprenditori. È da qui che nasce l'idea del comitato del commercio villese che chiede l'istituzione di una "Consulta del commercio dei comuni Reggini".

La consulta del commercio dei comuni reggini

"L'emergenza sanitaria ha impattato sul terziario di mercato urbano implicando una rivalutazione del ruolo economico e sociale dei servizi di prossimità".

È questo quanto si legge nella nota diffusa dal comitato di Villa San Giovanni che intende trovare una soluzione ai numerosi problemi dei commercianti di tutta l'area metropolitana di Reggio Calabria.

"Le misure di prevenzione del contagio hanno imposto nuove modalità di offerta dei servizi di prossimità, per garantire distanziamento e sicurezza negli acquisti, adeguando gli spazi interni ed esterni degli esercizi commerciali, su questa linea, in questi mesi , i negozi di quartiere hanno dovuto modificare la quotidianità, offrendo servizi accessibili a tutte le fasce di popolazione, anche quelle più deboli, garantendo elevati standard di sicurezza, a proprie spese".

Una constatazione inattaccabile che sottolinea il grande sforzo fatto dai piccoli imprenditori per cercare di rimanere a galla in un momento storico così difficile.

"Le consegne, il domicilio e il commercio a distanza si sono diffuse rapidamente anche grazie al digitale. È quindi necessario sostenere un innovazione diffusa delle piccole e medie imprese per garantire maggiore offerta e migliore fruizione dei servizi commerciali e per rispondere alla concorrenza dei grandi player dell'e-commerce".

Una soluzione al problema dei piccoli imprenditori

Adesso i commercianti chiedono, dunque, l'istituzione di una consulta che abbia il compito di studiare una campagna di marketing strategico e unitario, per rilanciare il commercio locale.

A tale scopo la presidente del comitato villese, Maria Idone, si appella a tutti i sindaci di Reggio Calabria e provincia, in modo tale da sviluppare un progetto unitario per rilanciare il commercio, fagocitato dalla grande distribuzione.