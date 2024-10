Palazzo Campanella, la consulta sanità del Pd incontra il gruppo consiliare

Una delegazione della consulta sanità del Pd ha incontrato oggi a palazzo Campanella il gruppo consiliare del partito guidato da Nicola Irto. Durante la riunione operativa i rappresentanti della Consulta hanno consegnato ai consiglieri dem, presenti all’incontro anche Raffaele Mammoliti, Domenico Bevacqua, Franco Iacucci e Ernesto Alecci, gli elaborati frutto del lavoro dell’Agorà che si è svolta durante il mese di novembre a Lamezia ed alla quale hanno preso parte professionisti della sanità, iscritti al partito e anche semplici cittadini.

Tre i tavoli tematici avviati. Il primo ha sviluppato il lavoro su “Territorio e servizio socio sanitario”, il secondo sulla “Rete ospedaliera”, mentre il terzo si è soffermato sulla “Rete dell’emergenza-urgenza”.

La Consulta e il capogruppo Nicola Irto hanno deciso di avviare un confronto continuo sulla tematica della sanità per fare in modo che, attraverso il gruppo Pd in Consiglio regionale, possano arrivare le istanze del territorio all’interno delle Istituzioni.

Soddisfatto il presidente Irto al termine dei lavori: