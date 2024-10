Fermo il consultorio di Melito: l’appello della comunità per farlo ripartire

Ancora una volta, si avverte il distacco tra l’Amministrazione Pubblica e il diritto alla tutela della salute dei cittadini, infatti non si riesce a comprendere il comportamento della Commissione Staordinaria della Azienda Sanitaria nei riguardi del Consultorio familiare di Melito P.S. situato dentro l’Ospedale Tiberio Evoli che, nonostante la loro delibera n°245 del 16 aprile 2020 stabilisca che l’Ospedale potrà ricoverare solo i pazienti Covid negativi, tentenni nel non riaprire il Consultorio che nel solo 2019 ha effettuato 7.610 prestazioni (Ginecologhiche,Ostetriche, Pediatriche, Neuropsichiatriche a favore dei minori, psicologiche e sociali).

Il Consultorio è un punto di riferimento per le famiglie dell’Area Grecanica già private da anni del Punto nascita e della Unità Operativa di Pediatria; nel Consultorio vi sono le professionalità per attivare, come noi Comunità Competente e altre Associazioni chiediamo da anni alla Regione, una “Casa della Maternità”, già presenti in alcune Regioni, affinche si torni a partorire al Tiberio Evoli: non possiamo rassegnarci al declino del Presidio, nonostante le competenze presenti.

Bisogna fare presto perchè le lettere di invito per lo screening del carcinoma della cervice dell’utero devono essere programmate entro fine mese, bisogna fare presto a acquistare il previsto mammografo, a installare la tanto attesa TAC, a utilizzare i 15 milioni di euro previsti per la riqualificazione strutturale dell’Ospedale.

Comunità Competente condivide l’iniziativa delle donne della Associazione “Donne Insieme” e esprime la propria solidarietà agli operatori sanitari del Consultorio, a tal proposito nella scorsa settimana abbiamo informato il Dipartimento Tutela della salute in merito a quanto avvenuto generale Cotticelli.

La pandemia COVID- 19 ha insegnato a tutti noi che la Medicina Territoriale deve essere fortemente valorizzata se vogliamo che gli Ospedali siano efficienti, anche per questo chiediamo al management aziendale di attivarsi per riaprire il Consultorio familiare di Melito P.S.

Il Portavoce di Comunità Competente Rubens Curia