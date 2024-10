Coronavirus e contact tracing, Arcuri: ‘Il 70% della popolazione dovrebbe usare l’app’

Lo ha detto il commissario all’emergenza Domenico Arcuri rispondendo in conferenza stampa alla Protezione civile, senza specificare le aree.

“La Bending Spoons ha donato a titolo gratuito la app per il contact tracing al governo. Nessuno qui ci guadagna nulla. L’applicazione sarà solo volontaria, nessuno sarà obbligato a installarla sul telefono mobile. Ci aspettiamo che un numero molto alto di cittadini lo faccia, Gli esperti ci dicono che almeno il 70% della popolazione dovrebbe farlo per dargli un significato importante”.

Arcuri ha concluso:

“L’app sui telefoni dei cittadini garantirà completamente l’anonimato, non ci sarà nessuna finalità diversa. I dati saranno conservati in un server pubblico, sono per definizione criptati, nessuna preoccupazione per un loro maldestro utilizzo. Si usa tecnologia bluetooth e non geolocalizzazione, come prevede la legge sulla privacy”.