Coronavirus in Italia, Arcuri: ‘Solo stando a casa vedremo il giorno della resurrezione’

Il commissario Domenico Arcuri torna a parlare agli italiani dalla sede della Protezione Civile. Alla luce delle nuove misure disposte dal Governo, il capo dell’emergenza Covid-19 spiega quali saranno i prossimi passi verso l’uscita dell’Italia dall’emergenza epidemiologica.

“Stiamo cercando di allestire dei luoghi attrezzati esclusivamente per fronteggiare il Coronavirus – spiega Arcuri nel corso della conferenza stampa. Separare i malati di covid dagli altri è il nostro obiettivo fondamentale. Dobbiamo predisporre strutture che possano accompagnare l’uscita progressiva del nostro paese dall’emergenza. Nel corso della ‘Fase 2‘ continueremo a lavorare alla realizzazione dei posti in terapia intensiva e sub-intensiva come già fatto in queste settimane”.