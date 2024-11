Continua a soffrire di pareggite il Bocale che inanella il quarto “ics” consecutivo. A causa delle tante assenze, mister Lo Gatto è costretto a variare il modulo passando dal consueto 4-3-3 al 4-4-2. Come successo a Vibo, i biancorossi giocano una gara tutta cuore e grinta contro un Cutro apparso in ottima forma.

Il pareggio è senza dubbio il risultato più giusto viste le tante occasioni da una parte e dall’altra, ma a recriminare è il Bocale a cui è stata annullata una rete regolare di Di Fiore al 15’ del primo tempo.

A trovare il vantaggio sono i padroni di casa al minuto 10: uno svarione del centrocampo biancorosso permette ai mediani del Cutro di recuperare palla ed involarsi verso la porta reggina, servire Russo che batte l’estremo difensore ospite.

Come già anticipato il pareggio arriva dopo cinque minuti, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Il Bocale non ci sta, passano altri cinque minuti ed in seguito ad un fraseggio tra Di Fiore e Mileto, quest’ultimo trova la prima rete in biancorosso. La partita si mette male per il Bocale in avvio di ripresa quando Astuto già ammonito, rimedia il secondo giallo per protesta e finisce anzitempo negli spogliatoi.

Con la squadra in dieci, Lo Gatto è costretto a cambiare modulo passando ad un 4-4-1. Con la superiorità numerica i pitagorici provano a vincerla, ma il Bocale si difende con le unghie e porta a casa un punto d’oro.

Soddisfatto a fine gara mister Lo Gatto: “Stiamo crescendo sempre di più, la squadra ora sta dimostrando il proprio valore, ma adesso bisogna cambiare immediatamente rotta, da domenica bisogna conquistare i tre punti, le squadre dietro di noi non stanno certo a guardare”