Continua il Progetto ‘Handmade with Blog’. Very Nice Collection.

di Fabiana Tripodi – Continua il Progetto “Handmade with Blog”. Oggi vi presentiamo un brand tutto italiano, Very Nice, che sta riscontrando molto successo, oltre che tra i tanti giovani, anche tra i vip, che nei vari eventi pubblicizzano le loro creazioni; impossibile non citare la famosissima life-style blogger Chiara Biasi, che nei suoi #selfie ha indossato capi firmati da questi due stilisti.L’idea, che ha trasformato un hobby in una vera e propria professione, è di una ragazza, Arianna Bianchi, 30 anni e di suo marito, Giacomo Timbro, 38 anni. Entrambi s’interessano di moda e inizialmente creano t-shirt con inserti fatti a mano e personalizzabili; le richieste diventano così tante da portarli ad aprire un punto vendita al centro di Marina di Carrara e successivamente uno a Forte dei Marmi.Insomma, un sogno diventato realtà!La linea ormai comprende anche accessori e queste fantastiche Tee che fanno parte della Capsule Collection ” City for Very Nice “, che potete vedere interamente nel #backstage e nello #shooting realizzato appositamente su www.mode0n.blogspot.it Rimarrete stupiti per lo stile ironico, la bellezza delle stampe e i fortissimi colori che le caratterizzano, tra cui spicca il dorato, must have di questa primavera 2014, che fa da “cornice” a delle vere e proprie opere d’arte.Ph : Roberta La PianaModels : Ugo Pendini & Giusy CrucittiMUA : Giuditta MarinoLocation : Ecolandia