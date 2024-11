Continuano gli incontri promossi dall’Anassilaos

Ancora un incontro promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos.

Domenica 28 agosto alle ore 21,00 presso il Chiostro di San Giorgio al Corso il Sodalizio reggino incontra Vincenzo Mazzeo autore del libro “Il potere della guarigione/curare e guarire”. “Per aprire e scoprire il substrato più segreto e fecondo del testo –scrive Antonio De Sensi, docente di Estetica – sembra opportuno contestualizzarlo nell’attuale ricerca sulla visione olistica della salute concepita come fenomeno multidimensionale degli aspetti fisici, psichici, spirituali, ambientali e sociali tra loro interdipendenti.

Il raggiungimento dello stato di salute diventa un percorso di integrazione che sfocia in uno stato di benessere biologico, psicologico e sociale e che, di conseguenza, permette di migliorare la qualità della propria vita.

In quest’ottica, l’adozione della medicina su misura per ogni persona viene legittimata dall’approccio terapeutico personalizzato e dal nuovo ruolo riconosciuto al singolo paziente che diventa persona attiva quando partecipa, in modo conscio e soprattutto inconscio, all’origine e allo sviluppo della sua malattia, come anche della sua guarigione. Il libro, che inizia con un’intervista formativa condotta da Peter Roche de Coppens e prosegue con le branche della medicina e presidi terapeutici utilizzati dall’autore, è attraversato da una vena di poetica autobiografia professionale, nella quale si possono lucidamente leggere indicazioni per l’acquisizione di specifiche competenze mediche fino ad arrivare al Riequilibrio Psico-Spirituale coniato dallo stesso autore.

Si tratta – secondo De Sensi – di un modello terapeutico che cura e soprattutto istruisce la persona interessata sul processo di autoguarigione, sul significato benefico della malattia, e sulle possibilità di modificare quegli aspetti della sua vita che l’hanno condotta ad essa.

All’incontro interverranno Ida Nucera, giornalista, Gaetano Morgante, medico chirurgo, Antonio De Sensi, docente di estetica e l’autore, Vincenzo Mazzeo, medico odontostomatologo, che dal 1989 vede nella kinesiologia applicata all’odontoiatria lo strumento ideale per ampliare ed approfondire la sua visione sull’odontoiatria e sulla medicina così da dedicarsi allo studio dell’Omotossicologia, dell’Omotossicologia odontoiatrica, dell’Omeopatia, della Floriterapia, dell’Omeosinergia, della Medicina Tradizionale Cinese, della Nuova Medicina Germanica, del Riequilibrio Neuro-Emozionale, dell’EMDR, del Psych-K arrivando ad elaborare una sua tecnica terapeutica specifica chiamata “Riequilibrio Psico-Spirituale” (RPS), per la salute dell’essere umano, inteso come una indissolubile unità di Corpo, Mente e Spirito.