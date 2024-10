Contratti di sviluppo per la Calabria, il ministro Lezzi: “Risorse vanno spese”

Si è tenuto oggi, presso la Prefettura di Catanzaro, l’insediamento dei due Cis (Contratti istituzionali di sviluppo) per la Calabria.

A presiedere l’incontro il ministro per il Sud Barbara Lezzi.

“Fino ad adesso sono state sempre stanziate delle risorse. Non basta pero’ stanziare i fondi e allocarli su quel fondo, bisogna aiutare i territori a spendere. In alcuni casi e’ necessario anche prevedere delle sanzioni ed eventuali poteri sostitutivi. Cio’ perche’ i cittadini non devono pagare la negligenza degli amministratori”, ha specificato il ministro per il Sud.

Tempi per la realizzazione dei progetti? “Una volta arrivate le proposte delle varie amministrazioni, saranno valutare e successivamente il presidente del Consiglio emanerà il decreto”.

Sul tipo di misura e progetti che potranno essere avanzati, il ministro per il Sud ha anticipato che non sono inserite le infrastrutture.