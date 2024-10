Il ministro per il Sud Lezzi: “Rilanceremo la Calabria. Differenza con il Nord inaccettabile”

Domani, martedì 30 luglio, presso la Prefettura di Catanzaro, il ministro per il Sud Barbara Lezzi presiederà l’insediamento dei due Cis (Contratti istituzionali di sviluppo) per la Calabria.

Il tavolo del primo Cis, che coinvolge le città di Catanzaro, Cosenza e Crotone, si terrà a partire dalle 11. Il secondo incontro, per Reggio Calabria e Vibo Valentia, si svolgerà alle 15. Al termine di ciascun tavolo si terrà un punto stampa.

Il ministro Lezzi intanto, ai microfoni del Corriere della Calabria, ha anticipato alcuni temi che saranno sul tavolo dell’importante evento di domani.

In arrivo somme ingenti per il Sud, il ministro Lezzi coordina la cabina di regia del fondo sviluppo e coesione. Quali saranno gli interventi principali?

“Rilancio delle infrastrutture, sostegno alle imprese, lavoro e ricerca. Basta progetti faraonici per la Calabria che poi naufragano e non vengono realizzati. Serve una serie di misure concrete, progetti da realizzare in tempi rapidi che si aggiungono ad altri tipi di intervento che il governo metterà in atto per il Sud”.