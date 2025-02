Comune di Reggio, pubblicato avviso per contributi per l’affitto a famiglie in difficoltà

Il finanziamento complessivo è di 1,4 milioni di euro. Requisiti per accedere al contributo e modalità di presentazione della domanda

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici destinati alle famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto per le annualità 2021-2022.

“Si tratta di un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà – spiega l’assessora al Welfare e politiche della famiglia, Lucia Anita Nucera – Il bando rientra nell’ambito degli interventi programmati per rispondere ai bisogni e alle necessità delle fasce più deboli.”

Il finanziamento complessivo è di 1,4 milioni di euro, stanziato nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, Priorità 4 – Progetto RC 4.4.11.1.F “Interventi a sostegno dell’abitare” – Sub.2 Contributi economici di sostegno all’abitare.

Requisiti per accedere al contributo

Per poter presentare domanda, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Residenza anagrafica negli anni 2021 e 2022 nell’immobile per cui si richiede il contributo;

negli anni nell’immobile per cui si richiede il contributo; Contratto di locazione regolarmente registrato per entrambi gli anni, riferito a un alloggio situato nel Comune di Reggio Calabria ;

regolarmente registrato per entrambi gli anni, riferito a un alloggio situato nel ; Contratto in regola con il pagamento dell’Imposta di registro, a meno che non si sia optato per la cedolare secca (D. Lgs. n. 23/2011);

con il pagamento dell’Imposta di registro, a meno che non si sia optato per la cedolare secca (D. Lgs. n. 23/2011); Non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un immobile situato a meno di 50 km dal Comune di Reggio Calabria, salvo alcune eccezioni specifiche (separazione, inagibilità o pignoramento dell’immobile).

Limiti economici per l’accesso

Patrimonio mobiliare del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro per ciascun anno di riferimento;

del nucleo familiare non superiore a per ciascun anno di riferimento; Patrimonio immobiliare e mobiliare complessivo ai fini ISEE inferiore a 40.000 euro ;

ai fini ISEE inferiore a ; Attestazione ISEE con scadenza al 31 dicembre 2023 per il 2021 e al 31 dicembre 2024 per il 2022;

con scadenza al per il 2021 e al per il 2022; Se l’ISEE è pari a zero o inferiore al canone annuo di locazione, il richiedente dovrà dichiarare la fonte di sostentamento economico che ha permesso il pagamento dell’affitto.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma del Comune di Reggio Calabria, disponibile all’indirizzo:

? http://svu.reggiocal.it

? Periodo di presentazione:

Apertura: 10 febbraio 2025 (ore 08:00)

10 febbraio 2025 (ore 08:00) Chiusura: 11 marzo 2025 (ore 12:00)

? Link per scaricare tutti gli allegati utili:

? https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/5862