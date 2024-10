Reggio, i controlli del sindaco Falcomatà: ‘La comunità rispetta le regole’ – VIDEO

"Ho disposto un aumento dei controlli, ma in giro non ho visto persone infrangere le misure". Le parole del sindaco Falcomatà

“In molti mi avete segnalato la presenza di più persone per strada”.

Il messaggio del sindaco Giuseppe Falcomatà questa volta non viene da Palazzo, ma delle strade di Reggio Calabria. Il primo cittadino è tornato a fermare i passanti per cercare di infondere in loro un pò di buon senso.

“E allora anche stamattina ho fatto un giro per tutta la città da Bocale a Catona, fermandomi a parlare con alcuni negozianti e con alcuni di voi in fila. Ho disposto un aumento dei controlli soprattutto in questi giorni perché non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo farlo per noi, per i nostri cari e per i nostri anziani. Anche io ho notato un pò più di movimento, rispetto ai giorni precedenti, ma i cittadini che si trovavano fuori casa avevano quasi tutti un buon motivo. Anche fuori dai supermercati, dalle poste, dalle farmacie la fila era civile ed ordinata”.

Nel video, il primo cittadino prosegue:

“Vi posso dire ciò che oggi non ho visto. Non ho visto persone passeggiare per il semplice piacere di farlo. Non ho visto persone correre o prendere sole. Questo è un segnale importante che ci fa capire quanto tutta la comunità reggina si stia impegnando nel rispetto delle regole”.

Il sindaco, in un post su Facebook, conclude:

“Alla fine mi sono soffermato nella nostra piazza Duomo per ricordarci quanto è bella ma soprattutto per avere fiducia e convincerci che presto torneremo a riempirla. Un saluto particolare a Giovanni che sta soffrendo tantissimo, come molti altri, questo periodo ma che oggi ha capito che rispettando le regole torneremo presto a poter passeggiare”.

