Villa San Giovanni, più controlli per i viaggiatori che attraversano lo Stretto – FOTO

Grazie al lavoro della Protezione Civile, i viaggiatori saranno sottoposti ad ulteriori controlli per evitare il rischio di contagio

L’amministrazione comunale di Villa San Giovanni comunica, attraverso un post sulla pagina Facebook istituzionale, nuovi provvedimenti per l’attraversamento dello Stretto.

La vicenda che ha interessato il Comune di Villa e la città di Messina ha fatto il giro dello Stivale, lasciando l’amaro in bocca a istituzioni e cittadini. Per questo motivo, e per scongiurare un ulteriore rischio di contagio da Covid-19, si è provveduto ad inserire nuovi controlli dei viaggiatori.

Sono ancora tante le persone che, quotidianamente, devono attraversare la fascia di mare che divide Reggio Calabria da Messina. Fra questi ci sono anche medici, infermieri, professionisti di ogni genere che non possono rimanere a casa.

La Protezione Civile Regionale, avvalendosi dei volontari del Gruppo Comunale di Melito e del Gruppo Comunale di Villa San Giovanni, ha installato una tenda che servirà al personale sanitario per il controllo della temperatura dei viaggiatori.