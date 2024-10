Convention Forza Italia, Cannizzaro: ‘Calabria orgogliosamente presente’

A un mese dalla convention romana Forza Italia si ritrova a Napoli. Silvio Berlusconi è ancora più determinato nel rinnovare la promessa di una sua presenza in prima persona nella lunga campagna verso le politiche del prossimo anno. Presenza in massa per il partito di Forza Italia, alla convention di Napoli ha partecipato anche l’On. Cannizzaro, responsabile per il Sud.

“La convention di Napoli ha regalato grandi soddisfazioni. Un Partito che torna a credere in se stesso, che unisce. Insieme a tutti i colleghi, i dirigenti, i ministri, un immenso Silvio Berlusconi ha tenuto incollati tutti alle poltrone della gremita sala di Mostra d’Oltremare, con 3 temi principali: esteri, economia e Sud. Calabria orgogliosamente presente. Grazie agli amici napoletani per l’accoglienza che ci hanno riservato… tipica DEL SUD! Il Sud è il tema centrale del Governo, grazie alle donne ed agli uomini di ForzaItalia. Con i ministri, i colleghi parlamentari, con sindaci e amministratori provenienti da tutta Italia, anche con gli esponenti delle sigle sindacali, abbiamo sviscerato tutti gli aspetti di un Mezzogiorno ancora indietro, ma in netta fase di recupero e leva di rilancio di tutto il Paese”, le parole del deputato reggino su Facebook.