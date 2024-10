Convenzione Re.G.E.S. – Piria Reggio Calabria

Da domani un’altra opportunità per gli allievi delle quarte e quinte classi dell’I.T.E. “R. Piria” di Reggio di Calabria , che mira all’acquisizione di competenze specifiche per l’indirizzo di Amministrazione Finanza e Marketing, attraverso la collaborazione e co-progettazione di un percorso innovativo, tecnologico, specialistico con la Re.G.E.S. spa società in house al Comune di Reggio Calabria a cui sono affidati i servizi di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali.

Dopo aver stipulato la convenzione di ASL, il Dott. Serafino Nucera, amministratore della società, insieme al suo staff ha selezionato, tra gli allievi scelti dai docenti di Economia Aziendale dell’Istituto, 20 ragazzi/ragazze mediante la somministrazione di un questionario su conoscenze in ambito tributario, societario, amministrativo seguito da un colloquio motivazionale.

Il percorso darà la possibilità agli allievi di approfondire la gestione e l’organizzazione delle aziende partecipate, delle aziende pubbliche e l’importanza delle relazioni con il pubblico per la risoluzione degli adempimenti dei tributi locali.