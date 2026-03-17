Reggio, studenti del Campanella alla semifinale dei Campionati Internazionali della Bocconi

Il 14 marzo, data simbolo per la comunità scientifica internazionale- il Pi Day e anniversario della nascita di Alberto Einstein- ventiquattro studenti del Convitto Nazionale Tommaso Campanella, hanno preso parte alla semifinale dei Campionati Internazionali della Bocconi, presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, sede provinciale dei Giochi.

Una prova importante nel panorama delle competizioni matematiche

La prova, tra le più rilevanti nel panorama delle competizioni matematiche, rappresenta un banco di prova decisivo per giovani talenti chiamati a misurarsi con logica, rigore e capacità di problem solving.

Gli studenti del Convitto Nazionale Tommaso Campanella in semifinale

In semifinale, per la categoria C1, (Classi prime e seconde della Scuola Secondaria I grado): Dito Simone, Merenda Riccardo (Classe 1^B), Familiari Stephan Pascal (Classe 1^C);

Arco Elisa, Falzea Antonio, Louis Grillone (Classe 1^D); Sarica Rosanna, Zappia Domenico (Classe 1^E);



Borrello Giorgio, Cannistrà Angela, Polimeni Tommasino Francesco, Rao Gioele (Classe 1^G);



Cimino Greta Brigida, D’Amico Giorgio, Pizzimenti Marika Adele, Porcino Mattia, Siclari

Marco (Classe 2^B), La Camera Vincenzo (Classe 2^ C).

Per la categoria C2, (Classi terze della Scuola Secondaria di I grado e classi prime della Scuola



Secondaria di II grado): Martino Domenico (Classe 3^A); Manuardi Caterina (3^C); Andò

Giovanna (Classe 3^D); Marusenko Herman, Vilasi Benedetta (Classe 3^E).

Per la categoria L1 (classi seconda e terza della Scuola Secondaria di II grado): Calabrò Riccardo (Classe 2^A Liceo Classico Ordinamento).

Il ruolo della docente referente

L’evento è stato seguito con forte partecipazione dagli studenti e con comprensibile trepidazione dalla docente referente, prof.ssa Caterina Maria Ielo, consapevole del valore educativo e dell’impatto che esperienze di questa portata hanno nella crescita scientifica e personale dei ragazzi.

L’augurio per il percorso dei ragazzi

Auguriamo quindi, il brillante esito di una semifinale, disputata dai ragazzi con dedizione ed impegno estremi, che, rappresentano insieme allo spirito volitivo e motivazionale, tasselli integrativi alla crescita socio-culturale, personale ed umana.